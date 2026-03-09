La morte di Ylenia Musella le indagini | coltello impugnato e non lanciato dal fratello

Le indagini sulla morte di Ylenia Musella hanno chiarito che il coltello usato nell'aggressione era nelle mani del fratello Giuseppe, di 28 anni, e non lanciato come inizialmente ipotizzato. La giovane di 22 anni è stata uccisa il 3 febbraio. Giuseppe Musella è stato arrestato e le forze dell'ordine stanno proseguendo con le verifiche sulle circostanze dell'episodio.

Non sarebbe stato lanciato ma era saldamente nelle mani dell'assassino il coltello che ha trafitto il cuore di Ylenia Musella, la 22enne uccisa il 3 febbraio dal fratello Giuseppe, di 28 anni. Secondo quanto si è appreso gli specifici accertamenti della Procura di Napoli avrebbero restituito informazioni tali da far propendere gli inquirenti verso questa ipotesi, peraltro formulata dagli inquirenti (Squadra Mobile e Procura) già nelle primissime fasi dell'indagine e ripresa totalmente anche dal gip nell'ordinanza con la quale ha disposto il carcere per Giuseppe Musella. Ancora da chiarire, invece, il reale motivo della lite tra i due fratelli, che vivevano nello stesso appartamento del rione Conocal del quartiere Ponticelli, sfociata poi nell'omicidio della ragazza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

