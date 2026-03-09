La mia vita devastata da un' interdittiva antimafia e dalla cultura del sospetto

Un individuo racconta come la sua vita sia stata sconvolta da un’interdittiva antimafia e dall’atmosfera di sospetto che ne è derivata. Descrive il dolore di uscire di casa e affrontare gli sguardi di chi prima frequentava quotidianamente, come quelli durante le consuete colazioni mattutine. La testimonianza si focalizza sulle conseguenze personali di un provvedimento legale che ha inciso sulla quotidianità e sui rapporti sociali.

«La cosa peggiore è uscire di casa e subire gli sguardi distanti di chi prima prendeva il caffè ogni mattina con te». Erano puramente commerciali i rapporti tra la Tuccio costruzioni, azienda edile radicata a Nichelino, nel torinese, e gli imprenditori di una società inizialmente coinvolta in un'inchiesta per associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravante peraltro pure esclusa dalla Cassazione. Eppure sono bastate alcune intercettazioni tra il suo fondatore Rosario Tuccio, da generazioni "cazzuola, famiglia e lavoro" a fare scattare le segnalazioni che hanno portato il Prefetto di Milano, a luglio 2025 a emettere un'interdittiva. Tarpando le ali a una società che stava letteralmente prendendo il volo e macinando fatturato e profitti grazie alle sue commesse nel pubblico e nel privato.