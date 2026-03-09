La madre di un bambino di due anni, deceduto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito, appare frequentemente in televisione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, evidenziando come le storie di dolore vengano spesso amplificate dai mezzi di comunicazione. La copertura mediatica si concentra sul caso, suscitando una forte attenzione pubblica verso questa tragedia.

La storia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto a Napoli in seguito a un trapianto di cuore fallito, rivela quanto la nostra società sia affetta da una sorta di miopia, che ci permette di vedere solo da vicino, solo fino a un certo punto. Poi, al di là di quel punto, tutto diventa appannato e confuso. Insomma, quello che vediamo è una mamma che « è sempre in televisione », quello che non vediamo affatto è il motivo per cui è sempre in tv. E quel motivo siamo noi: Patrizia Mercolino è sempre in tv perché lo vogliamo noi. A noi serve che Patrizia Mercolino sia « sempre in televisione »: ecco perché. “ Io non riuscirei nemmeno a parlare ”, scrive qualcuno sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La mamma del piccolo Domenico è sempre in televisione perché la tv del dolore ci piace da impazzire

