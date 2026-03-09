La Madonnina resta fuori dal cortile Dure critiche dalle opposizioni | Una scelta ideologica insensata

La Madonnina di San Luca continuerà a rimanere fuori dal cortile della scuola materna comunale Grosso, suscitando dure reazioni da parte delle opposizioni. Dopo l’annuncio ufficiale, le critiche si sono fatte sentire, definendo la decisione come insensata e di natura ideologica. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha generato un acceso dibattito tra chi sostiene e chi contestualizza la scelta.

La Madonnina di San Luca resta fuori dal cortile della materna comunale Grosso: il giorno dopo l'annuncio è quello delle polemiche. Le opposizioni non fanno sconti al compromesso trovato dal Comune tra chi avrebbe voluto evitare il passaggio e chi l'avrebbe voluta dentro la scuola di via Erbosa. Alla fine si è optato per una visita al di là del perimetro dell'edificio, con i bimbi delle famiglie favorevoli all'iniziativa accompagnati da un adulto per il saluto. "Usare la laicità per impedire alla Madonna di San Luca di entrare nel cortile della scuola è l'ennesima dimostrazione di come questo principio venga spesso piegato a pretesto ideologico – sferzano i meloniani Francesco Sassone e Manuela Zuntini –.