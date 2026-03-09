La Lazio torna al successo Marusic beffa il Sassuolo al 92'

La Lazio ha conquistato una vittoria nel finale contro il Sassuolo, con Marusic che ha segnato al 92' dopo aver superato la difesa avversaria. Prima, Maldini aveva portato avanti i biancocelesti, mentre Laurientè aveva pareggiato temporaneamente. La partita si è conclusa con il gol decisivo negli ultimi minuti, portando i padroni di casa alla vittoria.

Maldini aveva portato avanti i biancocelesti, poi il provvisorio pari di Laurientè ROMA - La Lazio torna alla vittoria dopo oltre un mese e lo fa di nuovo in casa: in un Olimpico ancora deserto per la protesta dei tifosi nei confronti della società, gli uomini di Sarri si impongono per 2-1 sul Sassuolo grazie al gol allo scadere di Marusic, dopo che nel primo tempo Laurienté aveva risposto a Maldini. Un successo che porta i biancocelesti a quota 37 punti, uno in meno rispetto agli emiliani. Sarri conferma lo stesso undici che ha pareggiato in Coppa Italia contro l'Atalanta, con l'eccezione del debutto tra i pali di Motta al posto dell'infortunato Provedel, la cui stagione è finita.