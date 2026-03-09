Dopo la semifinale di Coppa Italia, Maurizio Sarri ha commentato il risultato di 2-2, sottolineando come la Lazio avrebbe potuto portare a casa la vittoria con il supporto dei tifosi. L’allenatore ha parlato delle occasioni mancate e dell’importanza della squadra nel raggiungere questo risultato. Nessuna menzione è stata fatta su decisioni arbitrali o altri fattori esterni.

"> Maurizio Sarri e le sue considerazioni dopo la semifinale di Coppa Italia. VERONA, ITALIA – 11 GENNAIO 2026: Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, durante la partita di Serie A tra Hellas Verona FC e SS Lazio presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Foto di Alessandro SabattiniGetty Images. La semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha lasciato un sapore amaro per Maurizio Sarri e la sua Lazio. Gli uomini biancocelesti hanno mostrato carattere, portandosi in vantaggio per ben due volte. Il primo gol è arrivato grazie a un tocco delicato di Fisayo Dele-Bashiru, seguito da un’azione scaturita da un errore del centrocampista Mario Pasalic che ha permesso a Boulaye Dia di andare in rete. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Lazio poteva vincere con il sostegno dei tifosi: 2-2 in semifinale.

Articoli correlati

Leggi anche: Continua la protesta dei tifosi della Lazio, Olimpico ancora deserto per la semifinale con l’Atalanta

Lazio, nuovo comunicato di protesta dei tifosi! Il gesto verso la semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta, ecco cosa farannoCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Approfondimenti e contenuti su Lazio poteva

Temi più discussi: Milan: Rabiot diffidato e ammonito, salterà la Lazio; La Coppa Italia conferma: l’Atalanta, anche in panchina, ha giocatori che possono incidere; Parma-Cagliari, rossoblù senza Mina: Dobbiamo trovare soluzioni; Conferenza, Sarri risponde a Lotito: Maldini? L'allenatore sono io decido io. Su Noslin….

Lazio, Orlando sicuro: A tutto c'è un limite, Lotito deve mollare!L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che sta accadendo alla Lazio e sulla posizione del presidente Lotito, protagonista negli ultimi giorni di ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, Sarri: Ho sentito i tifosi fuori. Mi rimane un retropensiero...In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato dopo il pareggio contro l'Atalanta in Coppa Italia soffermandosi sull'assenza dei tifosi (in contestazione contro ... lalaziosiamonoi.it

Sarri: "Tifosi La squadra si sta abituando. Se erano 45mila si poteva portare a casa" Continua qui https://ift.tt/3k1QIew #lazio #laziopress - facebook.com facebook

#Sarri: “Stasera risultato bugiardo: #Lazio non meritava di perdere contro l’ #Atalanta. Ci è mancato un pizzico di culo! #Maldini ragazzo di grandi qualità: può fare grandi cose. Ci mancano i 45mila dell’Olimpico: coi nostri tifosi la gara poteva prendere una pie x.com