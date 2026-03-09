La Juventus pronta a sfidare l’Inter | assalto a Kayode

La Juventus ha deciso di puntare su Michael Kayode, esterno destro del Brentford, arrivato in Premier League dopo aver giocato con la Fiorentina. La società si sta muovendo per portare avanti la trattativa e potrebbe presentare un’offerta nelle prossime settimane. Kayode è considerato un elemento interessante nel mercato e la sua eventuale cessione potrebbe influenzare le prossime scelte di mercato del club.

La Juventus si inserisce nella corsa a Michael Kayode, esterno destro in forza al Brentford che è arrivato in Premier League dopo l'avventura con la maglia della Fiorentina. La Juventus piomba su Kayode (Ansa Foto) – calciomercato.it Molto apprezzato dai tifosi del Brentford, in particolare per la potenza delle sue rimesse laterali, l'esterno italiano spera di riuscire a guadagnare l'attenzione di Gennaro Gattuso in vista del mondiale nel caso in cui gli azzurri dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla competizione che si terrà tra USA, Messico e Canada. Classe 2004, il terzino destro è uno degli esterni destri più interessanti della Premier League e potrebbe tornare in Italia a stretto giro di posta.