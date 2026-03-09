La guerriglia del Pilastro Tredici attivisti identificati | Ora isolare i violenti

Durante la settimana al quartiere Pilastro, tredici attivisti sono stati identificati in relazione a episodi di violenza, mentre il sindaco e i sindacati di polizia chiedono di isolare i responsabili. La situazione si è sviluppata in un contesto di manifestazioni e tensioni crescenti, che hanno portato a confronti tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia sta ora monitorando la situazione e cercando di gestire i gruppi coinvolti.

di Nicoletta Tempera BOLOGNA "Isolare i violenti". Lo chiede il sindaco Matteo Lepore. Ma lo chiedono anche i sindacati di polizia, al termine di una settimana che ha visto il Pilastro diventare un laboratorio di dissenso, espresso però nel peggiore dei modi. Un luogo dove quando cala la sera, ragazzini istruiti ad arte da professionisti del disordine scatenano il caos contro le forze dell'ordine, trasformando la periferia di Bologna in un teatro di guerriglia permanente. Sulla carta, la contestazione si inserisce nella campagna portata avanti dal comitato MuBasta che punta a stoppare i lavori per la nascita di Futura - Museo dei Bambini e...