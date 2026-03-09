Un attore ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti della Casa Bianca, chiedendo di rimuovere una clip di un film dal materiale ufficiale. Ha dichiarato di non aver mai autorizzato l’uso della scena e ha precisato di non voler essere coinvolto in eventuali messaggi propagandistici. La richiesta è stata rivolta direttamente alle autorità che gestiscono i contenuti ufficiali.

“Ehi Casa Bianca, per favore rimuovete la clip di ‘Tropic Thunder’. Non vi abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della vostra macchina propagandistica. La guerra non è un film”. Ben Stiller furioso su X attacca Donald Trump. L’attore ha criticato la Casa Bianca su X per aver utilizzato una clip del film del 2008 “Tropic Thunder”, diretto e interpretato dallo stesso Stiller, in un video pro guerra intitolato “Giustizia secondo il modello americano”. L’interprete di “Zoolander” sul social ha scritto senza peli sulla lingua. Nel video compaiono anche immagini tratte da “Braveheart”,”Top Gun”, “Superman” e “Iron Man 2 “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La guerra non è un film. Rimuovete la clip di Tropic Thunder dalla vostra macchina propagandistica. Non avete il permesso”: Ben Stiller furioso con Donald Trump

