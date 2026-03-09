La guerra nel Golfo coinvolge tutti | come i Paesi neutrali sono finiti dentro la crisi

La guerra nel Golfo sta coinvolgendo direttamente e indirettamente diversi Paesi. Alcuni sono impegnati nel conflitto, mentre altri si limitano a osservare da lontano. Tuttavia, nessuno sembra escluso dalla crisi, poiché le tensioni e le ripercussioni si fanno sentire a livello globale. La situazione si evolve senza distinzione tra le nazioni coinvolte e quelle che mantengono una posizione neutrale.

Nel Golfo nessuno è davvero lontano dalla guerra. Alcuni Paesi combattono, altri osservano. Ma tutti sentono il peso della stessa tempesta. Per anni il Golfo Persico ha cercato di presentarsi come una zona di equilibrio. Grandi capitali finanziarie, aeroporti globali, turismo, energia. Una regione che vive di commercio e stabilità. Ma quando la tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti è salita di livello, anche i Paesi che si definiscono neutrali hanno scoperto quanto sia difficile restare davvero fuori dal conflitto. Non si parla di guerre dichiarate o invasioni. Il coinvolgimento è più sottile. Spazio aereo utilizzato, basi militari straniere, intercettazioni di missili, rotte energetiche sotto pressione.