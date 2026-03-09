Nella giornata di ieri, la squadra juniores ha pareggiato 3-3 contro l’Aglianese, con reti di Lombardi, Pecchi e Bolognesi. In contemporanea, le squadre Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 hanno conquistato vittorie convincenti in casa Siena. La giornata si è conclusa con risultati positivi per le formazioni giovanili del club, che si sono imposte nelle rispettive partite.

Dopo il pareggio della Juniores di sabato (3-3 con reti bianconere di Lombardi, Pecchi e Bolognesi), in casa Siena sono arrivate ieri le vittorie degli Allievi Under 17 e del Giovanissimi Under 15. Gli Allievi, tra le mura amiche del Bertoni hanno calato il poker al Buonconvento (4-1), riuscendo a mantenere il primo posto in classifica, a +1 sull’Unione Poggibonsese, lo stesso vittoriosa sul Rosia (8-1). Successo straripante per i giovanissimi che si sono imposti 1-9 sul campo dell’Amiata. I bianconeri viaggiano con il vento in poppa in testa alla graduatoria, a +11 dal Valentino Mazzola. Giornata super positiva anche per le ragazze di coach Proserpio Marchetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La giornata. Bianconere a valanga contro l’Aglianese. Vittorie per Allievi U17 e Giovanissimi U15

Articoli correlati

Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026: l’Italia pronta a LubianaLa Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, che si terranno...

Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026: l’Italia pronta per LubianaLa Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, che si terranno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La giornata Bianconere a valanga contro...

Discussioni sull' argomento Allievi Elite U16 e Allievi Regionali U16: Segui con noi live i match di oggi della ventitreesima giornata di campionato; Allievi - Real Salabolognese vs Masi Torello Voghiera, il tabellino; Serie C girone B 31ma giornata.Tra oggi domani un turno assai interessante; Serie D, gir. A. Il derby Sestri Levante - Lavagnese accende il sabato sera, esordio da ex per Scotto sulla panchina bianconera.

La giornata. Bianconere a valanga contro l’Aglianese. Vittorie per Allievi U17 e Giovanissimi U15Dopo il pareggio della Juniores di sabato (3-3 con reti bianconere di Lombardi, Pecchi e Bolognesi), in casa Siena sono arrivate ieri le vittorie degli Allievi Under 17 e del Giovanissimi Under 15. sport.quotidiano.net

Gli U17 Allievi Regionali di Mister Barbieri battono per 2-0, al Centro Sportivo “Bruno Chiavacci”, l’Atletico Levane Leona. #ZP1948 - facebook.com facebook

Allievi Nazionali U17 campioni del Girone B: lrvicenza.net/agli-allievi-n… #ForzaLane #ForzaVicenza x.com