La Formula 1 si trova di fronte a un possibile ritorno di Mercedes, dopo anni di dominio. Nel 2014, Nico Rosberg conquistò la vittoria a Melbourne, segnando l'inizio dell'era dei motori ibridi. Le power unit hanno rivoluzionato il campionato, e ci sono volute sette gare prima di vedere un altro pilota sul podio. La squadra tedesca sembra intenzionata a riprendere il controllo.

George Russell ha vinto a Melborne davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Buona partenza per le Ferrari: terzo Charles Leclerc e quarto Lewis Hamilton Quando Nico Rosberg vinse a Melbourne nel 2014 iniziò l’era dei motori ibridi in Formula 1. Scoprimmo le power unit e ci vollero sette gare prima di trovare un vincitore diverso dalla coppia Mercedes (con Rosberg c’era Lewis Hamilton, campione del mondo a fine stagione davanti al figlio di Keke). Fu Daniel Ricciardo, giovane compagno di Vettel in Red Bull, unico per altro in quella stagione a vincere un Gp fuori dal dominio dei grigi. Siamo all’alba di una nuova restaurazione del potere Mercedes? Ci sono segnali contrastanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Formula 1 è all’alba di una nuova restaurazione del potere Mercedes?

