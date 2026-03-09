la donna etrusca un esempio di emancipazione femminile

Oggi si parla spesso di emancipazione femminile e di ruoli delle donne nella società, ma un esempio storico di autonomia femminile si trova nelle tracce di una donna etrusca. Recenti scoperte archeologiche mostrano come questa figura fosse rappresentata e interpretata in contesti funerari e artistici dell'antica civiltà etrusca. La sua presenza evidenzia un ruolo significativo e diverso rispetto a quello tradizionalmente attribuito alle donne di quel periodo.

Oggi, in un contesto in cui si discute ampiamente di emancipazione femminile e delle molteplici battaglie che si sono susseguite nel corso dei secoli, in particolare per quanto riguarda le suffragette dei primi anni del XX secolo, risulta paradossale considerare che molte delle lotte per la parità di genere forse non sarebbero state necessarie se avesse prevalso il modello della società etrusca. Tuttavia, come la storia insegna, a vincere non fu il modello etrusco, ma quello greco-romano, che relegava la donna a un ruolo domestico, dedicata principalmente a filare la lana e a occuparsi delle faccende familiari. La donna etrusca, come emerge dalle fonti testuali greche e romane, nonché dalle iscrizioni funerarie, godeva di una posizione paritaria rispetto all’uomo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

