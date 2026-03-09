La discriminazione delle donne tra proverbi e modi di dire | inaugurata la mostra al palazzo di giustizia

Questa mattina è stata inaugurata al nuovo palazzo di giustizia la mostra intitolata

Voluta dal Comitato Pari opportunità del Consiglio giudiziario e patrocinata dall'Anm di Palermo, è stata allestita nell'atrio dell'edificio progettato da Iano Monaco e sarà visitabile fino al 19 marzo Inaugurata questa mattina (9 marzo) all'interno del nuovo palazzo di giustizia la mostra "Lessici familiari - Stereotipi ad ogni latitudine", organizzata dal Comitato Pari opportunità del Consiglio giudiziario e patrocinata dall'Anm di Palermo. Una raccolta di proverbi, detti popolari e modi di dire sulle donne che nel tempo hanno finito per fissare stereotipi di genere nell'immaginario collettivo. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 fino al 19 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Proverbi, detti popolari e modi di dire: tutti gli stereotipi sulle donne in una mostra al palazzo di giustiziaLe parole sono pietre per dirla con Carlo Levi e, in vista dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, sarà inaugurata una mostra al palazzo...

Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi la mostra fotografica “Orizzonti, sospesi tra cielo e mare” di Ettore Caratelli e Giancarlo NecciaCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Taglio del nastro Sabato 14 Febbraio nella prestigiosa sede dell’Aula Consiliare del Comune di...

Contenuti utili per approfondire La discriminazione delle donne tra...

Temi più discussi: Occuparsi delle nuove tecnologie per assicurare l’uguaglianza e la protezione delle donne dalla violenza; Donne costrette a dimettersi per seguire un figlio; Il Messaggio del SG ONU Guterres per la Giornata Internazionale della Donna; Giornata internazionale della donna, giovedì 5 marzo alla Forteguerriana incontro su Donne e diritto nella storia.

La forza delle donne, grande successo per l’iniziativa promossa da Fondi VeraDal Settembre del 2019 ad oggi Fondi Vera ha fatto tanta strada, ha portato avanti un messaggio di impegno costante, partecipazione, condivisione e soprattutto confronto. E un incontro così riassume ... latinaquotidiano.it

Diritti delle donne, la piazza si accende per lo sciopero generaleUn flash mob e due manifestazioni per le strade di Genova. Possibili disservizi in scuole, università, uffici e sanità ... genova.repubblica.it

Uno striscione offensivo e carico di nostalgia per un passato di discriminazione. È quello comparso a Latina nella giornata dell’8 marzo, festa internazionale della donna, davanti al parco Falcone e Borsellino con la scritta: “Donna quanto ti abbiamo amato ai b - facebook.com facebook

Al via il progetto “La forza dello sport contro bullismo e discriminazione” x.com