La denuncia di un cittadino | Albero spezzato nel parco Morelli e infilato al posto del cartello pedonale qui nessun controllo

Un cittadino ha segnalato che nel parco Morelli un albero spezzato è stato inserito al posto di un cartello pedonale. Secondo la sua testimonianza, mentre passeggiava con il cane, ha notato che una pianta era stata rotta e collocata in un buco dove in precedenza si trovava il palo che indicava l’attraversamento. L'uomo ha evidenziato la mancanza di controlli sul luogo.

“Ero a spasso con il mio cane quando ho visto che hanno rotto una pianta del parco per metterla in un buco dove prima c'era un il palo che segnalava l'attraversamento pedonale. Sono rimasto colpito. La sera, purtroppo, ci sono diversi giovani che distruggono tutto”. Inizia così la segnalazione, che è anche uno sfogo, di un nostro lettore che la sera di domenica 8 marzo stava passeggiando come sempre nei pressi del parco Morelli quando si è accorto che un albero era stato letteralmente spezzato e infilzato nello spazio riservato al cartello stradale. Un episodio non isolato rispetto a quanto avverrebbe nella zona, spiega ancora. Oltre ai danni, i ragazzi che la sera si riunirebbero lì davanti, metterebbero anche a rischio se stessi e gli altri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Al Parco degli Artisti iniziativa per la Pace: un cartello con frasi dedicate ad ogni alberoSorridolibero, l’associazione di cui è presidente il cantautore riminese Sergio Casabianca, non ferma le sue attività al Parco degli Artisti di...

L’agguato mortale nel Parco delle Groane, l’allarme del sindaco: “Qui lo spaccio è fuori controllo”Misinto (Monza e Brianza) – Zona di spaccio straconosciuta da anni, come molte altre all’interno del Parco delle Groane, già ’visitata’ più volte...

Contenuti e approfondimenti su La denuncia di un cittadino Albero...

Temi più discussi: Cane impiccato a un albero: Enpa presenta denuncia contro ignoti. Atto di inaudita crudeltà; Cane impiccato a un albero: Enpa presenta denuncia contro ignoti; Bressanone, abbattuto il bosco ripariale: la dura denuncia dal WWF; La strage dei pini ai Fori Imperiali: denuncia per nuovo abbattimento folle di altri 14 alberi.

La denuncia di un cittadino: Albero spezzato nel parco Morelli e infilato al posto del cartello pedonale, qui nessun controlloEro a spasso con il mio cane quando ho visto che hanno rotto una pianta del parco per metterla in un buco dove prima c'era un il palo che segnalava l'attraversamento pedonale. Sono rimasto colpito. ilpescara.it

Cane trovato impiccato a un albero, orrore in Irpinia: l’appello per rintracciare il colpevole di questo atto disumanoMontemiletto sotto choc: trovato un cane impiccato a un albero. Enpa presenta denuncia contro ignoti invitando a fornire informazioni. greenme.it

Albero del Crochet added a new photo. - Albero del Crochet - facebook.com facebook

8/3/26. Uno speciale "assembramento" di volatili si rami spogli di un albero lungo la strada accanto al ponte di Ca' Pasqua-Chioggia x.com