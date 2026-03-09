La denuncia del titolare di un bar | Bivacco di un clochard ci impedisce di accedere al nostro deposito

Il titolare di un bar di via Brin segnala un bivacco di un clochard che impedisce l’accesso al deposito del locale. La denuncia evidenzia come questa presenza ostacoli le normali attività quotidiane e contribuisca al degrado dell’area circostante. La situazione viene descritta come un problema diretto che interessa la gestione del locale e la sicurezza degli spazi vicini.

"Deputato sono il titolare di un bar in via Benedetto Brin 58 e da mesi sto vivendo una situazione diventata ormai insostenibile. Accanto al mio locale c'è un deposito di nostra proprietà al quale non riusciamo più ad accedere perché alcune persone senza fissa dimora hanno occupato stabilmente lo spazio antistante. Hanno trasformato quell'area in un vero e proprio bivacco con tende, materassi, coperte e nel tempo si sono accumulati rifiuti di ogni genere. La situazione dal punto di vista igienico è diventata gravissima perché spesso fanno i bisogni in strada e tutto intorno è pieno di sporcizia. Da oltre due mesi abbiamo interessato la municipalità con denunce ed esposti, ma nulla è mai cambiato.

