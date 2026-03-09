La cultura della pizza napoletana parla americano | Enzo Coccia in tour negli Usa

Enzo Coccia, noto pizzaiolo napoletano, sta portando la cultura della pizza napoletana negli Stati Uniti con un tour che si svolge tra marzo e aprile. Considerato una figura di rilievo nel settore, Coccia si impegna a condividere le tecniche e i principi dell’arte del pizzaiolo attraverso incontri e dimostrazioni. Il suo viaggio ha come obiettivo principale la diffusione di un modello di qualità legato alla tradizione partenopea.

Tra marzo e aprile, incontri e masterclass in alcuni dei principali contesti internazionali dedicati alla formazione e alla cultura della pizza Un viaggio oltre la dimensione gastronomica per assumere i tratti di una vera missione culturale, in cui la pizza diventa linguaggio identitario e strumento di dialogo tra Napoli e il mondo. Il cuore del tour americano prende il via a Las Vegas, dal 24 al 26 marzo, in occasione dell’International Pizza Expo, la più grande fiera mondiale interamente dedicata al settore pizza. Da oltre quarant’anni punto di riferimento globale per professionisti, aziende, formatori e studiosi del comparto, l’evento richiama migliaia di operatori da tutto il mondo, trasformando la città del Nevada in un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del mestiere e sulle sue radici culturali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Pizza, Enzo Coccia presenta il nuovo progetto “Metti il Disco”A La Notizia 53 e La Notizia 94, attraverso un lavoro di ricerca sulle farine, sulla lievitazione e sulle materie prime, Coccia trasforma il “disco”...

Enzo Coccia al fianco della Fondazione Nadia Valsecchi: a La Notizia 53, serata a sostegno della ricerca sul tumore al pancreasEnzo Coccia, da sempre sensibile ai temi della solidarietà, sarà al fianco della Fondazione Nadia Valsecchi E.

Una raccolta di contenuti su Enzo Coccia

Temi più discussi: Pioniere e custode, il doppio volto di Enzo Coccia; Come sarà la pizzeria del futuro? Tutti i trend di un settore in continua crescita; Visionarie in Vigna a Caserta La Città delle Donne: quattro vignaiole raccontano il futuro del vino casertano; E la migliore baguette di Parigi la sforna un panettiere dello Sri Lanka.

Pioniere e custode, il doppio volto di Enzo CocciaUn maestro della pizza che, poco più di 30 anni fa, ne ha cambiato per sempre il volto puntando sulla qualità degli ingredienti e sullo studio degli impasti. repubblica.it

Napoli, Enzo Coccia presenta la sua eredità: i figli Andrea e Marco con lui per realizzare l'Arte della Pizza NapoletanaUna storia di famiglia, fatta di gesti semplici tramandati con passione e orgoglio, ma anche di tanto studio. Nella cultura napoletana essere un pizzaiolo è un'eredità viva, vuol dire conoscenze ... ilmattino.it

Rieti, promossi 6 carabinieri: Mattia Agostino, Gaetano Coccia, Enzo Trotta, Alessio Fidenzi, Luigi Comunale, Christian Mancini - facebook.com facebook