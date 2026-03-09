Gli atleti della ’Tana delle Tigri’ hanno partecipato al trofeo di karate Coppa Carnevale di Viareggio, ottenendo il secondo posto nella categoria preagonisti e il terzo nella specialità Kumite. La società si è classificata al sesto posto assoluto su 65 società in gara, dimostrando un’eccellente performance durante l’evento. La competizione ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse realtà.

Splendida prova degli atleti della ’Tana delle Tigri’ al trofeo di karate Coppa Carnevale di Viareggio dove la società si è piazzata seconda nella gara preagonisti e terza nella specialità Kumite per un sesto posto assoluto su 65 società. Nove ori, cinque argenti e quattordici bronzi: questo il bilancio dei ragazzi dell’ Argentario. Sotto la direzione dei maestri Mario Pezzola, Francesco Di Campli, Nevio Sabatini, coadiuvati dall’istruttore Riccardo Menicucci e dalla coach Tamara Calchetti, hanno sfoggiato una prestazione di ottimo livello sia nella prova tecnica, nella forma ( Kata ) che nel combattimento (Kumite). Alessio Galatolo e Gregorio Nieto si sono distinti nel Kata arrivando rispettivamente settimo ed ottavo, e soprattutto nella prova tecnica con un primo ed un terzo posto in una categoria con 32 bambini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La ’Coppa Carnevale’. Tana delle Tigri super

Articoli correlati

Padel, Coppa dei Club Umbria: la finale di Super Coppa e la seconda parte del campionatoIl weekend del 10 e 11 gennaio 2026 ha segnato il ritorno in grande stile del padel targato Msp Italia, con la ripartenza del campionato regionale e...

Coppa dei Club Umbria Msp, la Ternana Padel si porta a casa la sua seconda super coppaRipartita in questo 2026 la Coppa dei Club Umbria Msp di padel con un doppio appuntamento: la finale di super coppa e la seconda fase del campionato.

Contenuti utili per approfondire Coppa Carnevale

Argomenti discussi: Ventidue medaglie e secondo posto per l’AKA alla Coppa del Carnevale.

Viareggio, aspettando la 51° Coppa Carnevale & il Trofeo del Carnevale di Viareggio 2026.Anche quest’anno saranno la Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio, giunta alla 51° edizione e confermata Regata Nazionale valida come prova di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto, e la ... mediterranews.org

Coppa Carnevale: il calcio giovanile come strumento educativo e formativoGrande successo per la quindicesima edizione dell’appuntamento organizzato dall’US Borgonuovo Settimo sotto l'egida della UISP ... giornalelavoce.it