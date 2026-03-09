La Conad si è illusa di avere la Coppa in mano Reggio Calabria rimonta e alza il trofeo

La Conad ha creduto di avere la vittoria in tasca, ma Reggio Calabria ha rimontato e conquistato il trofeo. La partita tra Conad Reggio Emilia e Reggio Calabria si è conclusa con un risultato di 2-3, dopo una serie di scambi intensi e determinanti. A referto sono finiti vari giocatori di entrambe le squadre, con punteggi e sostituzioni che hanno caratterizzato il match.

CONAD 2 REGGIO CALABRIA 3 CONAD REGGIO EMILIA: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 20, Marini (L), Scaltriti, Barone 5, Mian 27, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 11, Sanguanini ne, Zecca (L), Mazzon 8, Santambrogio 1. All. Zagni. DOMOTEK REGGIO CALABRIA: De Santis (L), Mancinelli 16, Spinello, Zappoli 1, Presta 7, Lopetrone (L), Saitta 2, Motta, Innocenzi 4, Ciaramita ne, Laganà 18, Lazzaretto 20, Rigirozzo 5, Parrini. All. Polimenti. Arbitri: Lentini e Manzoni. Parziali: 25-20, 25-17, 19-25, 24-26, 9-15. Note: ace 3-1, service error 16-18, muri 13-8. Dottor Jekyll, mister Hyde. La Conad domina i primi due set della finale di Coppa Italia e...