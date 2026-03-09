La comicità di Giorgia Fumo per raccontare sfide e assurdità della vita da ufficio

Giorgia Fumo, nota per il suo stile comico, presenta il suo nuovo spettacolo intitolato Out Of Office. Per la prima volta nei teatri del Circuito Ert, l’artista porta a teatro tre date in Friuli Venezia Giulia, che rappresentano le uniche tappe regionali del tour. Lo spettacolo affronta in modo divertente le sfide e le assurdità della vita in ufficio.

Per la prima volta nei teatri del Circuito Ert, la comica Giorgia Fumo porta in Friuli Venezia Giulia il suo nuovo spettacolo Out Of Office, con tre date, le uniche tappe regionali del tour. Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 11 marzo al Cinecity di Lignano Sabbiadoro, giovedì 12 marzo al Teatro Sociale di Gemona del Friuli e venerdì 13 marzo al TeatrOrsaria di Premariacco. Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.45 e le date di Gemona e Premariacco hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Ironia tagliente, sguardo sul presente e racconto personale definiscono lo stile di Giorgia Fumo, oggi tra le voci più riconoscibili della comicità contemporanea.

Sul palco le sfide e le assurdità della vita da ufficio: Giorgia Fumo al teatro Orione con "Out of Office""Out Of Office" è il nuovo spettacolo di Giorgia Fumo, nel quale l’attrice romana ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della...

Risate e riflessioni al Manzoni. Giorgia e la ’sua’ vita da ufficioDopo il successo televisivo su Comedy Central e dello show “Vita Bassa” che ha entusiasmato il pubblico in Italia e all’estero con repliche ad...

Giorgia Fumo al Teatro Manzoni: Tic e termostato, vi faccio ridere con la vita d’ufficioGiorgia Fumo era già Giorgia Fumo ancora prima di diventare Giorgia Fumo. «Sono sempre stata me stessa — spiega sorridendo — perché quando lavoravo come analista di market intelligence facevo la ... milano.repubblica.it

Un viaggio con Giorgia Fumo nel frenetico mondo degli ufficiDomani alle 21 va in scena un nuovo appuntamento a Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli: Giorgia Fumo presenta Out of Office, uno spettacolo comico, intelligente e graffiante che racconta, con ... ilrestodelcarlino.it

