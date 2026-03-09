La class action contro Sony per i prezzi dei giochi per la PlayStation

Una class action da due miliardi di sterline è stata avviata davanti al tribunale di Londra contro Sony, accusata di aver violato le norme antitrust riguardo ai prezzi dei giochi per PlayStation. La causa coinvolge numerosi consumatori che contestano pratiche considerate anticoncorrenziali. La procedura legale è in corso e riguarda le politiche di prezzo adottate dal colosso giapponese nel settore videoludico.

Una class action da 2 miliardi di sterline davanti al tribunale di Londra. Con l'accusa di aver violato le norme antitrust. Facendo pagare di più a milioni di utenti britannici della sua consolle PlayStation. Sony dovrà fronteggiare la causa del campaigner dei consumatori Alex Neill, che rappresenta 12,2 milioni di utilizzatori della Play. Secondo l'accusa il colosso giapponese avrebbe «sfruttato i clienti britannici» per quasi un decennio, applicando prezzi eccessivi per giochi digitali e contenuti in-game sullo store PlayStation. Il monopolio. Sony infatti detiere un quasi monopolio sulla viendita di giochi digitali per la sua console. Per questo è in grado di dettare prezzi e applicare sovrapprezzi.