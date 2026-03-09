La Cina promuoverà trasporti più smart e verdi nel periodo 2026-2030

La Cina ha annunciato che durante il periodo 2026-2030 promuoverà la transizione digitale e verde del settore dei trasporti, in linea con il 15esimo Piano quinquennale. Il ministro dei Trasporti ha confermato che l’obiettivo è sviluppare sistemi di trasporto più intelligenti e sostenibili. La strategia si concentrerà su progetti e iniziative specifiche per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale del settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina promuoverà la transizione digitale e verde del suo settore dei trasporti durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha affermato oggi il ministro dei Trasporti Liu Wei. Nei prossimi cinque anni, il Paese promuoverà l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti e lavorerà per portare avanti lo sviluppo di autostrade, porti e navigazione intelligenti, ha dichiarato Liu a margine della sessione annuale dell’organo legislativo nazionale. Il Paese promuoverà inoltre lo sviluppo di corridoi e stazioni di trasporto a zero emissioni di carbonio, nell’ambito degli... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

