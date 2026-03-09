La carta docente ridotta | un segnale sbagliato Lettera

Un'email inviata da Daniela Malini segnala che il taglio della carta docente a 383 euro ha suscitato indignazione tra i docenti, già sfibrati dal carico di lavoro. La riduzione, che riguarda l'importo destinato ai insegnanti, viene percepita come un segnale negativo e provoca reazioni di scontento tra il personale scolastico. La questione è al centro del dibattito tra chi lavora nel settore.

Inviata da Daniela Malini - Il drastico taglio della Carta del docente a 383 euro indigna i professori, logorati dal pesante lavoro L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it