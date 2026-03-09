La cantante israeliana si trovava in Italia, a Firenze, quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Iran. Dopo l’attacco israeliano, è rimasta bloccata nella città toscana e ha deciso di rivolgersi al pubblico con un appello per la pace. La sua presenza in Italia e la sua reazione sono state riportate dai media locali.

D a Firenze, dove è rimasta bloccata dopo l’attacco israeliano all’Iran, Noa ha lanciato un appello per la pace. Sui suoi social, la cantante ha pubblicato un video in cui canta una canzone dello Shabbat (il giorno di festa della tradizione ebraica) nella chiesa francescana di San Salvatore al Monte. Noa e Mira Wad da Sanremo: «Basta a questo ciclo di sangue» X Leggi anche › Noa: «Non mollo, l’ottimismo è una scelta» L’appello di Noa per la pace. Un momento di raccoglimento e speranza. «Accogliendo gli angeli della pace, dal mio “esilio” a Firenze. Prego che proteggano la mia famiglia e tutte le anime innocenti » ha scritto Noa nel breve post che accompagna il video, sottolineando di essere rimasta più a lungo di quanto si aspettasse. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante israeliana si trovava in Italia quando Israele ha attaccato l'Iran

