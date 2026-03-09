La campagna per il referendum è sempre meno sul referendum tra giudici pro-stupratori e mafiosi

A meno di due settimane dal referendum sulla giustizia, i cittadini sono chiamati a votare domenica 22 e lunedì 23 marzo sulla riforma proposta dal ministro della giustizia. La campagna elettorale si è fatta più accesa, con accuse che coinvolgono giudici e mafiosi, lasciando meno spazio alle discussioni sui contenuti della consultazione. Sono circa 40 milioni le persone invitate alle urne in questa tornata elettorale.

Mancano meno di due settimane al referendum sulla giustizia. Domenica 22 e lunedì 23 marzo milioni di cittadini si recheranno alle urne per esprimersi sulla riforma firmata dal guardasigilli Carlo Nordio. Una consultazione popolare che sarà decisiva per stabilire se le norme volute dal centrodestra e approvate dal Parlamento potranno entrare o meno all'interno della Costituzione. Ma con l'avvicinarsi del referendum lo scontro tra gli schieramenti del sì e del no diventa più acceso. E sono sempre più frequenti le polemiche che oltrepassano i contenuti del testo su cui si voterà a breve. Il 5 marzo Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social un post - poi rimosso - in cui veniva citato un attacco di Giorgia Meloni nei confronti dei giudici, accusati di "bloccare i rimpatri degli stupratori". 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Meloni provoca le femministe: "Giudici bloccano rimpatrio stupratori, loro dove sono?"Giorgia Meloni ha lanciato una provocazione alle femministe sul Referendum sulla Giustizia.

FdI pubblica un post per il referendum con Meloni contro i giudici: “Aiutano gli stupratori”. Poi lo toglieFdI torna a colpire le toghe per convincere gli elettori a votare sì al referendum.

Alessandro Barbero spiega perché votare NO al referendum sulla magistratura

Una selezione di notizie su La campagna per il referendum è sempre...

Temi più discussi: Campagna di comunicazione istituzionale Referendum 22 e 23 marzo 2026; I partiti del Sì al referendum sulla giustizia sono tutt’altro che uniti; La guerra sta complicando la campagna di Meloni sul referendum; Dalla promessa di nozze al rimprovero del papà: gli slogan grotteschi della campagna per il Sì al referendum.

Referendum sulla giustizia, Mantovano coinvolge la Cisl per il SìLa campagna per il referendum sulla riforma della giustizia continua ad alimentare lo scontro tra governo e magistratura. vocealta.it

Referendum Giustizia, il M5S intensifica la campagna del No: le iniziative nell'Empolese ValdelsaLa campagna referendaria entra nella fase decisiva e il Movimento 5 Stelle intensifica la mobilitazione sui territori ... gonews.it

In piazza Maggiore la campagna regionale di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Presenti anche gli assessori alla mobilità della Regione Irene Priolo e del Comune di Bologna Michele Campaniello che hanno anche - facebook.com facebook

Hello Kitty inaugura la campagna #BESTFRIENDSINSPORT scegliendo Sofia Goggia come prima ambasciatrice italiana. Alla Coppa del Mondo di sci femminile, con la campionessa italiana abbiamo parlato di “Minna Nakayoku”, sogni ancora nel cassetto e l' x.com