La bobina lanciata non è stata portata via Il caso arriva in consiglio

Una bobina lanciata in via Moro a Recanati non è stata rimossa e il caso è stato portato all’attenzione del consiglio comunale. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha coinvolto Andrea Marinelli, capogruppo del Partito democratico, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e alla giunta. La vicenda rischiava di provocare danni più gravi.

Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Dopo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Moro a Recanati, Andrea Marinelli, capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e alla giunta. Secondo quanto ricostruito, una grande bobina in legno per cavi elettrici sarebbe stata fatta rotolare lungo la discesa nei pressi della pizzeria Gatta Mimì, finendo contro due auto parcheggiate. Il tutto a poca distanza dall’ingresso della scuola media Patrizi, una zona frequentata ogni giorno da studenti, famiglie e residenti. Per Marinelli "una tragedia sfiorata": un oggetto di quelle dimensioni e peso, lanciato lungo una strada in pendenza, avrebbe potuto colpire qualcuno con conseguenze gravissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

