La Bmw e la signora ' grassottella' che tengono in apprensione Campo Ligure

Il Comune di Campo Ligure ha pubblicato un avviso sui social nella sera di domenica 8 marzo 2026, segnalando tentativi di aggressione che coinvolgono una donna di corporatura robusta e una Bmw. La comunicazione invita i residenti a prestare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti o comportamenti sospetti. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini del paese.

Tentate aggressioni a Campo Ligure. A mettere in guardia la cittadinanza è lo stesso Comune con un post, apparso sui social nella serata di domenica 8 marzo 2026. "Negli ultimi giorni - si legge - si sono verificati almeno due episodi con tentativo, senza successo, di furto. In entrambi i casi è stata notata una signora con capelli castano scuri, non molto alta e 'grassottella'". "In uno dei due casi - spiega il Comune - era accompagnata da due signori a bordo di una Bmw grigia metallizzata a targa tedesca. Si invitano i cittadini a segnalare e denunciare ogni eventuale episodio alle forze dell'ordine, chiamando il comando dei carabinieri di Campo Ligure (010 921017) o il 112".