La bicicletta rossa il silenzio e il grande depistaggio | il caso Ermanno Lavorini sconvolse l’Italia

Il 31 gennaio 1969, a Viareggio, un bambino di dodici anni esce di casa in bicicletta rossa e non torna più indietro. La scomparsa del ragazzo ha sconvolto l’Italia, suscitando grande attenzione mediatica e numerose indagini. La vicenda, caratterizzata da silenzi e depistaggi, rimane ancora oggi avvolta da mistero, con poche certezze sulla sua sorte.

Il 31 gennaio 1969, a Viareggio, un bambino di dodici anni esce di casa su una bicicletta rossa e non fa più ritorno. Verrà ritrovato senza vita il 9 marzo. Si chiama Ermanno Lavorini, è figlio di una famiglia benestante con un negozio nel centro città, e la sua scomparsa segna uno degli episodi più oscuri e controversi dell’Italia del dopoguerra. Non si tratta solo di un omicidio: intorno alla sua morte si costruisce una delle più elaborate operazioni di depistaggio che la cronaca italiana ricordi. La richiesta di riscatto arriva nella stessa sera della scomparsa: 15 milioni di lire, cifra considerevole per l’epoca. Le indagini partono senza una direzione precisa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La bicicletta rossa, il silenzio e il grande depistaggio: il caso Ermanno Lavorini sconvolse l’Italia Articoli correlati Leggi anche: Caso Cinturrino, anatomia di un depistaggio: il martello, la pistola “dimenticata” e il cortocircuito sullo scudo penale Caso Cucchi: la Cassazione assolve il colonnello Sabatino per l'ipotesi di depistaggioLa Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell’ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano...