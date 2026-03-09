Kvaratskhelia è troppo egoista? La stampa francese comincia a parlarne seriamente

La stampa francese inizia a discutere seriamente di Kvaratskhelia, il calciatore del PSG, accusato di essere troppo egoista. In questo momento, il suo rendimento ha subito un calo e il suo ruolo nell’attacco è stato spostato verso destra. La situazione attuale mette in discussione le sue performance e la sua influenza sulla squadra.

Non è un bel periodo per Khvitcha Kvaratskhelia. Complice anche il suo spostamento a destra dell’attacco del Psg, non sta rendendo come prima. E soprattutto, sui giornali francese il suo “egoismo” sta diventando un tema. Ne scrive per esempio L’Equipe. “Ha dimostrato fin dal suo arrivo a Napoli nell’estate del 2022 di non essere uno che si tira indietro. Ad esempio, nessun giocatore ha effettuato più tiri di lui in Serie A durante la stagione 2023-2024, con un totale di 128, ovvero più di 4 ogni 90 minuti. E solo Harry Kane si è classificato sopra il georgiano nei primi 5 campionati europei in quel momento. L’ala del Psg vanta anche una percentuale di conversione di gol piuttosto bassa ma stabile nel corso delle stagioni, compresa quella attuale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

