Nel pomeriggio di domenica, un giornalista è stato aggredito violentemente in Piazza Axum, a Milano, da un gruppo di ultras milanisti. Durante l’episodio sono stati usati calci e pugni, lasciando il professionista con evidenti segni di aggressione. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un grave episodio di violenza ha colpito il giornalista Klaus Davi, vittima di un’aggressione brutale nel pomeriggio di domenica in Piazza Axum, a Milano. Mentre si trovava sul posto per documentare il raduno del movimento “Banditi Curva Sud Milano”, in vista del derby serale, il cronista è stato circondato da una decina di ultras. Secondo quanto riferito dal suo legale, Eugenio Minniti, Davi è stato «accerchiato, immobilizzato e picchiato» con calci e un violento pugno alla tempia da parte di un aggressore, che ha tentato di sottrargli il cellulare per costringerlo a cancellare le riprese effettuate. Nonostante la ferocia del momento e l’indifferenza dei molti presenti, Davi ha mantenuto la lucidità necessaria per immortalare l’intera scena con un secondo dispositivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Klaus Davi colpito a calci e pugni da ultras milanisti a San Siro

