Kim Gordon | dal basso alla voce un nuovo album nel 2026

Kim Gordon, nota per il suo ruolo come bassista e figura di spicco nel mondo del rock, annuncia il rilascio del suo nuovo album solista intitolato Play Me, previsto per il 2026. La musicista ha confermato che il progetto sarà il suo primo lavoro da solista dopo diversi anni di attività nel settore musicale. L’album rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera artistica.

Kim Gordon, storica bassista e icona del rock, sta per pubblicare il nuovo album solista intitolato Play Me. L’opera seguita da The Collective del 2024 conferma la vitalità creativa dell’artista a distanza di decenni dalla sua ascesa con i Sonic Youth. La collaborazione con il produttore Justin Raisen ha trasformato un progetto iniziale in una carriera solista inaspettata ma gratificante. L’uscita dell’album è fissata per il marzo 2026, segnando un punto di svolta nella discografia della musicista che si definisce più artista visiva che cantante. Nonostante la leggenda del genere sia già consolidata, l’opera attuale dimostra come la creatività non abbia limiti temporali né generici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

