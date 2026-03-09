KEY 2026 | +10% visitatori e 1000 brand per la transizione

A Rimini si è appena conclusa KEY 2026, evento dedicato alla transizione energetica, che ha registrato un incremento del 10% nei visitatori rispetto all’edizione precedente. Oltre mille brand hanno partecipato alla fiera, presentando soluzioni e innovazioni nel settore. La manifestazione ha attirato pubblico e aziende interessate alle nuove tecnologie e alle strategie di sostenibilità.

La transizione energetica ha trovato a Rimini una nuova accelerazione concreta. KEY 2026 si è conclusa con un aumento del 10% nelle presenze totali e oltre mille espositori presenti. L’evento, svoltosi nella Fiera di Rimini, conferma che il settore non sta solo discutendo teorie, ma sta mobilitando capitali e tecnologie reali per la decarbonizzazione italiana ed europea. Su una superficie di 125 mila metri quadrati distribuiti in 24 padiglioni, hanno operato più di 1.000 brand, tra cui 320 internazionali, portando soluzioni tangibili per l’industria nazionale. Il motore produttivo italiano si rinnova. La crescita del 10% nei visitatori non è un numero astratto, ma riflette una domanda reale dal tessuto industriale italiano verso nuove soluzioni energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - KEY 2026: +10% visitatori e 1000 brand per la transizione Articoli correlati Leggi anche: Zcs Azzurro a Key 2026, 10 anni di evoluzione e visione per transizione energetica How Do I Improve Brand Visibility In AI Responses (Google vs. ChatGPT) Tutti gli aggiornamenti su KEY 2026 10 visitatori e 1000 brand per... Temi più discussi: Key, boom di presenze alla fiera dell’energia: visitatori in crescita del 10%; Key, un’energia da record. Presenze su del 10 per cento e boom tra gli stranieri; Transizione energetica: KEY 2026 chiude a Rimini con numeri record; KEY chiude con più visitatori ed espositori. Transizione energetica, KEY 2026 chiude in crescita: +10% di presenze totali e oltre mille espositoriNumeri record per le tre giornate di grande esposizione, incontri, confronti e interlocuzioni a Rimini, per tracciare la nuova direzione del futuro energetico globale ... quifinanza.it KEY 2026: l’expo dell’energia cresce del 10%Oltre 1.000 espositori e 530 buyer da 59 Paesi confermano il ruolo di hub globale della transizione energetica ... teleborsa.it Ieri Narbolia ha accolto tanti visitatori in occasione della 23ª edizione della Sagra della Zipola, una giornata dedicata a uno dei dolci più amati della tradizione sarda. Il paese si è animato tra profumi di zipole appena fritte e un’atmosfera di festa che ha richiam - facebook.com facebook Creattiva, sempre più pubblico: 53mila visitatori all’insegna delle arti manuali x.com