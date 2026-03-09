L'attrice ha dichiarato di aver vissuto un'esperienza di lavoro molto più positiva sul set di Bridgerton rispetto a quella avuta durante le riprese di Harry Potter. Ha spiegato che l'ambiente e le dinamiche sul set di Bridgerton sono stati più soddisfacenti, senza fornire altri dettagli sulle differenze tra le due esperienze. La sua affermazione è stata pubblicata attraverso un'intervista recente.

L'attrice ha confessato di aver avuto un'esperienza di lavoro di gran lunga migliore sul set della popolare serie Netflix rispetto a quella della saga cinematografica della Warner Katie Leung, ex attrice della saga di Harry Potter e ora di nuovo al centro della scena grazie alla quarta stagione di Bridgerton, ha dichiarato che non vorrebbe tornare ai tempi in cui interpretava Cho Chang nella famosa serie fantasy. In una recente intervista a Entertainment Tonight, invece, ha ammesso di aver avuto un'esperienza di lavoro molto più gratificante e meno stressante nella popolare serie romance di Netlix. La sicurezza sul set di Bridgerton e il ricordo di Harry Potter "All'epoca ero molto giovane e mi lasciavo influenzare facilmente da ciò che la gente diceva di me perché non sapevo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Katie Leung: "In Bridgerton esperienza migliore che in Harry Potter"

