Katia l’anestesista di Novara perde 145mila euro a L' Eredità

Katia, anestesista di Novara, è diventata nota per aver perso 145 mila euro durante le puntate di L’Eredità, il quiz televisivo condotto da Marco Liorni. La donna ha partecipato a diverse serate del programma, attirando l’attenzione del pubblico per la somma di denaro che ha messo in gioco. La vicenda ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i media.

Ha fatto parlare di sé Katia, un medico anestesista di Novara, protagonista di alcune serate del celebre quiz televisivo L'Eredità condotto da Marco Liorni. La dottoressa, caratterizzata anche da capelli turchini, è stata la concorrente più brillante anche della puntata di ieri, 8 marzo.