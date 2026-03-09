Katia l’anestesista di Novara perde 145mila euro a L' Eredità

Da novaratoday.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Katia, anestesista di Novara, è diventata nota per aver perso 145 mila euro durante le puntate di L’Eredità, il quiz televisivo condotto da Marco Liorni. La donna ha partecipato a diverse serate del programma, attirando l’attenzione del pubblico per la somma di denaro che ha messo in gioco. La vicenda ha suscitato curiosità tra gli spettatori e i media.

Ha fatto parlare di sé Katia, un medico anestesista di Novara, protagonista di alcune serate del celebre quiz televisivo L’Eredità condotto da Marco Liorni.La dottoressa, caratterizzata anche da capelli turchini, è stata la concorrente più brillante anche della puntata di ieri, 8 marzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Katia, l’anestesista di Novara a L'EreditàHa fatto parlare di sé nella serata di martedì 3 marzo 2026 Katia, un medico anestesista originario di Novara, protagonista nella puntata del celebre...

Avis, nuova sede a Piumazzo. Ritocco da 145mila euro. Più spazi per i 250 donatoriÈ stata inaugurata ufficialmente la nuova sede Avis di Piumazzo, interamente rinnovata, alla presenza del sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano,...

Aggiornamenti e notizie su Katia l'anestesista di Novara perde...

Temi più discussi: Katia, l’anestesista di Novara a L'Eredità; L’Eredità 3 marzo, Katia alla Ghigliottina non fa una bella esposizione: quanto ha vinto; Novara al 35° posto in Italia per ore di sole; Lago Maggiore Half Marathon: domenica strade chiuse e possibili disagi.

katia l anestesista diKatia, l’anestesista di Novara a L'EreditàHa fatto parlare di sé nella serata di martedì 3 marzo Katia, un medico anestesista di Novara, protagonista nella puntata del celebre quiz televisivo L’Eredità condotto da Marco Liorni. novaratoday.it

katia l anestesista diL’Eredità: puntata 8 marzo 2026 con Katia di Novara. Video e soluzioneLa puntata de L’Eredità di domenica 8 marzo 2026 ha visto tornare campionessa Katia dai capelli turchini. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha v ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.