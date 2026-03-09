A Ostia, sotto una pioggia intensa, si svolge la tappa romana della Premier League di Karate al PalaPellicone. Quaranta-otto atleti italiani, tra cui 38 uomini e donne, affrontano le competizioni sfidando le stelle mondiali in questa importante tappa del circuito internazionale. La gara coinvolge diverse categorie e discipline, attirando l’attenzione del pubblico presente.

La pioggia battente su Ostia non ferma il fuoco competitivo che si accende al PalaPellicone, dove 38 atleti italiani scendono sul tatami per la tappa romana della Premier League di Karate. Tra venerdì 13 e domenica 15 marzo 2026, il più importante circuito mondiale ospita una sfida epocale tra i migliori azzurri e le stelle internazionali del karate. Non si tratta solo di un torneo, ma di un banco di prova fondamentale per la nazionale italiana, con dodici convocati dalla Direzione Tecnica Nazionale (DTN) pronti a misurarsi contro i massimi livelli globali. Il nucleo d’élite: chi porta i colori azzurri. La selezione operata dalla DTN punta sulla qualità dei titoli recenti, selezionando undici nomi che hanno già dimostrato valore sui palchi mondiali ed europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Karate Roma: 38 azzurri sfidano le stelle mondiali

Articoli correlati

Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League a Roma: saranno 38 gli azzurri in garaIn vista della seconda tappa della Premier League 2026 di karate, che si terrà al PalaPellicone di Ostia (Roma), lo staff tecnico azzurro ha compiuto...

KARATE | Sara Cardin: la regina del kumite tra Europa, Mondiali e mentalità vincenteSara Cardin è stata per anni il punto di riferimento del karate italiano nel kumite -55 kg, protagonista tra titoli europei e medaglie mondiali.

Altri aggiornamenti su Karate Roma

Discussioni sull' argomento Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League a Roma: saranno 38 gli azzurri in gara; Karate i convocati dell’Italia per la Premier League a Roma | saranno 38 gli azzurri in gara.

Karate, 38 atleti italiani in gara alla Premier League di Roma: ecco chi sonoDodici convocati dalla nazionali dalla DNT e altri iscritti individualmente: i nomi di tutti gli azzurri che scenderanno sul tatami di Ostia per la tappa del più importante circuito internazionale ... today.it

Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League a Roma: saranno 38 gli azzurri in garaIn vista della seconda tappa della Premier League 2026 di karate, che si terrà al PalaPellicone di Ostia (Roma), lo staff tecnico azzurro ha compiuto le ... oasport.it

La Fondazione Roma Litorale di Ostia tramite la pratica del karate per aiutare ragazzi diversamente abili a crescere in autonomia e fiducia in sé stessi - facebook.com facebook