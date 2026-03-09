Kaio Jorge, ex giocatore della Juventus, è stato espulso durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro a causa di una rissa scoppiata sul campo. Dopo il contatto tra i giocatori, l’arbitro ha estratto il cartellino rosso e ha allontanato il giocatore dal campo. La partita è proseguita senza ulteriori sospensioni e non sono stati segnalati altri incidenti.

Kaio Jorge è stato espulso dopo una rissa in Cruzeiro Atletico Mineiro! Che cosa è successo e quali provvedimenti sono stati presi. La Juve continua a seguire da lontano le prestazioni dei suoi ex talenti, ma quanto accaduto a Belo Horizonte ha dell’incredibile. Durante la finale del Campeonato Mineiro tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, Kaio Jorge è stato il protagonista assoluto di una serata passata dal trionfo sportivo al caos totale. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’attaccante sudamericano ha siglato al sessantesimo minuto la rete decisiva per l’uno a zero finale, confermando un momento di forma straordinario con sette gol nelle ultime sette partite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kaio Jorge, l’ex Juve espulso dopo una rissa in Cruzeiro Atletico Mineiro! Che cosa è successo

