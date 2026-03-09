Juventus Spalletti firma e sconfessa Comolli | 90 milioni e un disastro da cancellare

L’allenatore della Juventus ha firmato un nuovo contratto e ha smentito le dichiarazioni di un ex dirigente sulla gestione del mercato. La squadra, dopo cinque partite senza vittorie in campionato, ha battuto il fanalino di coda Pisa all’Allianz Stadium. La Juventus cerca di risollevarsi, mentre il mercato e le scelte tecniche continuano a essere al centro delle discussioni.

Le scelte dell'allenatore bianconero, a un passo dal rinnovo di contratto, certificano il mercato fallimentare del Ceo francese La Juventus riparte dopo cinque gare senza successi in campionato, travolgendo il fanalino di coda Pisa all'Allianz Stadium. La squadra di Spalletti cambia marcia nella ripresa, con Yildiz a guidare il poker sciorinato dalla 'Vecchia Signora'. Spalletti sconfessa Comolli sul mercato (Ansa) – Calciomercato.it La Juve si rifa sotto per la corsa Champions a dieci giornate dal termine, con l'allenatore di Certaldo che festeggia al meglio la serata del suo 67° compleanno. L'abbraccio collettivo della squadra, dopo il raddoppio firmato da Thuram, è l'immagine che meglio testimonia il rapporto che si è creato tra i giocatori e Spalletti.