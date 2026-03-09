La Juventus sta affrontando una fase di cambiamenti nel settore offensivo, con la rescissione del contratto di un attaccante e la possibilità che ne rimanga soltanto uno in squadra. La situazione attuale lascia aperto uno scenario incerto per il futuro, mentre si delineano vari possibili sviluppi in vista della prossima estate. La squadra si prepara a un mercato che potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato.

Il futuro in maglia bianconera rimane in bilico: tutti gli scenari per la prossima estate Si preannuncia una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Damien Comolli, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it E un po’ a sorpresa, viste le premesse dei mesi scorsi, l’unico a restare sotto la Mole potrebbe essere Vlahovic. Il centravanti serbo tratta il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ e nel frattempo è pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio alla coscia. Spalletti lo spessa con ansia, considerando anche il rendimento non all’altezza di Openda e David. C’era grande attesa ai nastri di partenza della stagione per i due attaccanti, che finora hanno fallito nella loro esperienza con la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, ne rimane (forse) solo uno in attacco: rescissione del contratto

Articoli correlati

Leggi anche: Torino FC: addio a Schuurs, la rescissione del contratto è ufficiale

I 60 bus acquistati e mai arrivati, illegittima la rescissione del contratto da parte del ComuneLa Società Italiana Autobus, oggi Menarini, non consegnò entro i termini le vetture per difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e...

Una selezione di notizie su Juventus ne rimane forse solo uno in...

Juve, l'ex tecnico di Gatti: Io l'ho messo attaccante: difende palla meglio di Openda e DavidLa Juventus riprende la Roma grazie all'ennesima zampata di Federico Gatti nel recupero: il centrale bianconero non è nuovo a siglare gol. tuttomercatoweb.com

Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionistiDopo il pari tra Roma e Juve, sembra essere sempre più una corsa a cinque per la prossima Champions League. Nel mirino però finisce Luciano. tuttomercatoweb.com