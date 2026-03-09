juventus licina continua a stupire in u23

Adin Licina, giovane talento della Juventus Next Gen, continua a impressionare con le sue prestazioni. Il giocatore, già aggregato in Serie C con la squadra principale, ha attirato l’attenzione di molti grazie alle sue qualità. La sua presenza in campo e le sue evoluzioni tecniche stanno suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Licina si sta affermando come uno dei giovani più promettenti del settore giovanile bianconero.

Adin Licina sta attirando l'attenzione di tutti alla Continassa. Il talento classe 2007, arrivato a gennaio dal Bayern Monaco a parametro zero (con il 30% della futura rivendita riservato ai tedeschi), ha già lasciato il segno.

