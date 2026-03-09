Juventus l’ex De Rossi batte la Roma | la Champions ora è a un punto
L'ex calciatore De Rossi ha guidato il Genoa, consentendo alla Juventus di ridurre il distacco dalla Roma in classifica di sette punti in soli sette giorni. La Juventus ora si trova a un punto dalla squadra giallorossa, grazie a questa serie di vittorie. La Roma, invece, ha subito una battuta d’arresto in questa fase del campionato.
De Rossi sulla panchina del Genoa regala alla Juventus la scalata più sorprendente: da -8 a -1 sulla Roma in appena sette giorni Il calcio a volte sa essere davvero crudele e la Roma l’ha capito a prorie spese. Dal potenziale +7 a 10 minuti dal termine di Roma-Juventus, alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Articoli correlati
De Rossi batte la Roma: Genoa in salvo, Champions a rischioAGI - Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e porta il Genoa a +6 sulla zona retrocessione.
Leggi anche: La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi (ora la Champions è a rischio)
Juventus Roma 2-1 Spalletti batte la Roma #juveroma #juve #roma #news #seriea #perte
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus l'ex De Rossi batte la Roma la...
Temi più discussi: Serie A: Juventus a bassa quota col Pisa, ripartenza Roma a 1,87 De Rossi; De Rossi ferma la Roma, Juve a -1! Ndicka non basta a Gasperini: come cambia la corsa Champions; Il Genoa piega la Roma 2-1: l'ex De Rossi fa festa contro i giallorossi; Genoa - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT.
De Rossi batte la Roma: Genoa in salvo, Champions a rischioAGI - Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e porta il Genoa a +6 sulla zona retrocessione. È un ko pesante per i giallorossi che subiscono l'aggancio al quarto posto del Como (pro ... msn.com
Juventus-Genoa si giocherà a Pasquetta alle 18Genova – La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi della trentunesima giornata di campionato: il Genoa scenderà in campo in trasferta contro la Juventus lunedì 6 aprile, il giorno di Pasq ... ilsecoloxix.it
Tuttosport - Thuram può rinnovare con la Juventus: ingaggio aumentato per allontanare la Premier - facebook.com facebook
”Siamo contenti. Abbiamo 60 punti e mantenuto la Juventus a -10” [Allegri] x.com