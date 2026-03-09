Mario Mandžukic è tornato allo Stadium e ha ricevuto un caloroso benvenuto dai tifosi della Juventus. L’attaccante croato, protagonista in passato con la maglia bianconera, è stato accolto con entusiasmo e affetto da parte dei supporter presenti. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, pronti a rivedere il campione sul campo.

Mario Mandžuki? è tornato allo Stadium ed è stato accolto dal calore del popolo bianconero. Un uomo e un campione da cui imparare tanto. Mandžuki? torna allo Stadium: occhi lucidi, abbraccio infinito e il ricordo di un guerriero che non si dimentica Quando Mario Mandžuki? è rientrato allo Stadium, non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il ritorno di Mandžuki? allo Stadium

Articoli correlati

Juventus, il ritorno di Danilo allo StadiumDanilo e l’amore per la Juventus Un amore mai dimenticato quello tra Danilo e la Juventus.

Juventus, allo stadium il ritorno del nemico storico MourinhoReduce dalla brutta sconfittadi Cagliari, la Juventus dovrà voltare pagina e prepararsi ad affrontareil Benfica del nemico storico Josè Mourinho.

Alessandro Florenzi e il Milan di Allegri | Sky Calcio Club

Tutti gli aggiornamenti su Juventus il ritorno di Mand uki allo...

Temi più discussi: Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Come cambia la Juventus con il ritorno di Vlahovic: da David e Openda, le gerarchie per il presente e il futuro; Spalletti-Roma, storia di amore e odio. Ma pochi sono stati più romanisti di me.

Il ritorno di Vlahovic, la staffetta McKennie-David e…: Juve, tutte le opzioni per l’attaccoTORINO - Bastano un centinaio di minuti per stravolgere una stagione? O meglio: per cancellare l’onta di un verdetto doloroso, e riaffacciarsi al domani con speranza, ambizione e un filo di serenità i ... msn.com

Juventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioniJuventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioni Colpo a costo zero, rendimento altissimo. Jeremie Boga è diventato una delle sorprese ... tuttojuve.com

E praticamente 8 anni dopo, eccoli riappacificati: Wanda e Lucio #Spalletti #Juventus #Inter x.com

Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook