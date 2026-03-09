Juventus | David verso l’uscita estiva?

La Juventus potrebbe perdere Jonathan David al termine della stagione. La società sta valutando le prossime mosse e le trattative sono in corso. Il giocatore, arrivato quest’anno, potrebbe lasciare il club, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. La situazione resta aperta e si attende un aggiornamento nelle prossime settimane.

L' avventura di Jonathan David alla Juventus potrebbe concludersi già al termine di questa stagione. Il centravanti canadese, approdato a parametro zero dal Lille nell'estate 2025 con un contratto fino al 2030 da circa 6 milioni netti più bonus, non ha inciso come previsto nella prima parte di campionato.