Juventus | David nel mirino del Lione?

Il Lione ha messo nel mirino Jonathan David, il calciatore della Juventus. La società francese sarebbe interessata ad acquisire il suo cartellino, mentre la Juventus potrebbe dover decidere il suo futuro. La situazione si sta facendo sempre più intricata e potrebbe portare a una decisione definitiva al termine della stagione in corso.

La parabola di Jonathan David alla Juventus sembra destinata a una brusca interruzione già al termine della stagione in corso. Il centravanti canadese, arrivato a parametro zero dal Lille nell'estate 2025 con un contratto quinquennale fino al 2030, non ha finora convinto del tutto nell'ambiente bianconero.