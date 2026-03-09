Juventus | Boga boom al fantacalcio

Nel mondo del fantacalcio, Jeremie Boga sta attirando l’attenzione come una delle sorprese più interessanti della seconda metà della stagione. La sua presenza in campo e le prestazioni positive stanno contribuendo a cambiare gli scenari delle rose di molti appassionati, che seguono con attenzione l’evoluzione delle sue quotazioni e delle sue occasioni di bonus.

Nel Fantacalcio, Jeremie Boga sta diventando una delle sorprese più piacevoli della seconda parte di stagione. Arrivato alla Juventus a fine gennaio in prestito dal Nizza come alternativa preziosa sulle fasce, l’ivoriano classe 1997 ha impiegato poco tempo per farsi notare anche nei fantalega, dove i numeri parlano chiaro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Boga, che impatto al fantacalcio: tre bonus in cinque partite e fantamedia del 7,7Arrivato alla Juventus al termine del mercato di gennaio, Jeremie Boga sembra essersi ambientato velocemente in quel di Torino.

Juventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioniJuventus, Boga sorpresa di mercato: 2 gol in 7 presenze e riscatto a meno di 5 milioni Colpo a costo zero, rendimento altissimo. Jeremie Boga è diventato una delle sorprese ... tuttojuve.com

Juventus, Boga convince sempre di più. E i 5 milioni del riscatto sono una forte tentazioniJeremie Boga continua a convincere nella sua terza avventura italiana, dopo quella trionfale col Sassuolo e la più agrodolce esperienza all'Atalanta.. tuttomercatoweb.com