La Juventus si affida a Yildiz e Vlahovic per puntare al quarto posto in classifica. La squadra mantiene viva la speranza di conquistare quella posizione, anche se la strada resta complicata. La presenza dei due giocatori è considerata fondamentale per il tentativo di migliorare la propria posizione nella classifica. La lotta per il piazzamento continua con obiettivi ancora da raggiungere.

La Juventus è ancora viva. E il quarto posto rimane possibile: certamente non facile da raggiungere, ma comunque alla portata. Per come si erano messe le cose a una dozzina di minuti dal termine della sfida dell'Olimpico contro la Roma quando la squadra, sotto di due reti, era precipitata a meno sette dai giallorossi è un mezzo trionfo. Poi è arrivato il brodino del 4-0 contro il Pisa, Yildiz è tornato al gol e Vlahovic è (quasi) pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco: succederà sabato a Udine, da capire se dall'inizio o a gara in corso. Quello che pare certo è che il mai nato feeling di David con la Signora si tramuterà di qui a breve in una separazione di fatto: intanto spedendolo in panchina quasi sempre, poi magari a giugno cercandogli una sistemazione in un campionato meno competitivo della serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve, Yildiz e Vlahovic le armi per giocarsi il quarto posto

Yildiz Juve, le richieste del turco per il rinnovo. Il suo futuro può dipendere dalla Champions e da… VlahovicCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Ultimissime Juve LIVE: le ultime sulle condizioni di Yildiz. Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il MilanGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A.

Altri aggiornamenti su Juve Yildiz e Vlahovic le armi per....

Temi più discussi: Juventus, le ultime in vista del Pisa: le condizioni di Yildiz e Gatti. Quando rientra Vlahovic; Yildiz fuori dal tunnel e le chance di Vlahovic per campo e futuro: da Juve-Pisa lo sprint Champions; Juve, l’idea per rinnovare Vlahovic: c’è un elemento nel contratto di Yildiz…; Boga titolare e Yildiz centravanti, David a picco e Openda nel dimenticatoio: come può cambiare l'attacco della Juventus in attesa di Vlahovic.

Juve, Spalletti allo scoperto sul futuro: gli annunci su Vlahovic e Milik, come sta Yildiz, la carezza a Di GregorioAlla vigilia di Juventus-Pisa Spalletti si lascia andare a una confessione sul rinnovo. Il tecnico assolve Di Gregorio e dice tutto su Vlahovic e Milik. sport.virgilio.it

Come sta cambiando il monte-ingaggi della Juve e perché Vlahovic è l'ago della bilanciaLa Juventus nelle ultime quattro settimane ha definito due importantissimi rinnovi di contratto. Lo scorso 7 febbraio il club bianconero ha annunciato. tuttomercatoweb.com

La Roma cade, agganciata dal Como e Juve a -1: le pagelle del match - facebook.com facebook

Il calendario di #Roma, #Como, #Juve e #Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto x.com