Jovanotti successo dell' artista in Australia | la sua esibizione a Brisbane

L’artista ha dato un concerto a Brisbane, iniziando così il suo tour in Australia. L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha riempito il locale per ascoltare le sue canzoni. L’esibizione si è svolta senza intoppi e ha raccolto commenti positivi da parte degli spettatori presenti. La serata si è conclusa con un’ovazione generale e il riconoscimento della sua performance.

È iniziato dall'altra parte del mondo il viaggio de L'Arca di Lorè: grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l'esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, dove Lorenzo ha presentato la sua musica portando sul palco anche un omaggio alla cultura e all'immaginario italiano. Il WOMAD, storico festival internazionale d'arte fondato dal musicista rock inglese Peter Gabriel e dedicato all'incontro tra le culture musicali del mondo, si è confermato il contesto ideale per lo spirito de L'Arca di Lorè: un progetto che nasce proprio dall'idea di viaggio, scambio e contaminazione. Sul palco con Lorenzo una formazione essenziale e affiatata: Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini, protagonisti di un set costruito sulle tracce più ritmiche del repertorio e su ampi spazi di improvvisazione.