Jovanotti ha deciso di tenere un concerto in Australia nonostante le tensioni legate alla guerra e le difficoltà logistiche causate dai blocchi negli aeroporti del Medio Oriente. Nei giorni scorsi, il musicista aveva parlato dei problemi incontrati dai suoi collaboratori, rimasti bloccati con valigie e strumenti. Nonostante le preoccupazioni, ha portato avanti l’evento, condividendo le immagini del concerto in un video.

Jovanotti nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione per i venti di guerra, ma anche perché i suoi musicisti a causa del blocco degli aeroporti in Medio Oriente erano rimasti con la valigia in mano e gli strumenti sottobraccio: “Sono in giro per aeroporti”, aveva dichiarato. Poi le cose si sono sbloccate e l’artista è riuscito a portare a compimento i suoi concerti a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide. “Il WOMAD Festival è nato per fare quello che la musica fa da sempre: superare i confini, come fa il vento, la luce, l’oceano e l’amore. – racconta Jovanotti – Con i miei magici Saturnino, B-Dog e Adriano Viterbini abbiamo fatto un set selvaggio, basato soprattutto sulle nostre robe più ritmiche e tirate, improvvisando molto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Jovanotti è più forte della guerra e riesce a fare i concerti in Australia: le immagini di L’Arca di Lorè – VIDEO

Articoli correlati

Leggi anche: Jovanotti in concerto al Circo Massimo con "L'arca di Lorè"

Yungblud mostra il dietro le quinte dei suoi concerti in Australia in un nuovo videoYungblud ha offerto ai fan uno sguardo dietro le quinte del suo attuale tour australiano.

#sorpresa al #matrimonio da #jovanotti e #tizianoferro #reaction #concerto #sposi #nozze #wedding

Contenuti utili per approfondire Jovanotti è più forte della guerra e...

JOVANOTTI è partita dall’Australia L’Arca di Lorè [Info e Biglietti]È iniziato dall’altra parte del mondo il viaggio de L’Arca di Lorè: grande partecipazione e entusiasmo per i primi concerti australiani a Brisbane e l’esibizione al WOMAD Festival di Adelaide, ... newsic.it

Jovanotti annuncia l'Arca di Lorè: «Vivo in un tempo di sconforto, ma reagisco con un tour e un album»Jovanotti riparte e lo fa con moltissimi progetti nati dalla volontà di scappare dalla realtà e dalla voglia di essere liberi e cantare l'amore per la vita. Lorenzo Cherubini annuncia L'Arca di Lorè, ... leggo.it