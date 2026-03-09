John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si sono incontrati negli anni ’90 e sono diventati rapidamente una delle coppie più fotografate dell’epoca. Hanno sposato in una cerimonia da favola e sono stati spesso al centro dell’attenzione dei media. La loro relazione ha suscitato voci di infedeltà e tensioni, fino a un tragico incidente che ha posto fine alla loro storia.

All’apice della fama, John Fitzgerald Kennedy Jr. e la pr di moda Carolyn Bessette incarnavano la quintessenza di una favola moderna. Quando l’avvocato, unico figlio maschio del compianto Presidente Kennedy e principe azzurro d’America iniziò a frequentare la pubblicitaria di Calvin Klein nel 1994, il mondo intero rimase affascinato dalla loro storia. Bessette, sotto molti aspetti, era vista come la nuova Jackie Kennedy, mentre «John John» sembrava destinato a diventare il prossimo JFK. Per l’occasione, ripercorriamo le tappe fondamentali della loro iconica relazione, un legame appassionato e fragile segnato da un destino tragico. Dalla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, la storia vera dietro la serie Love Story: il colpo di fulmine, le voci di infedeltà e il litigio da prima pagina

