A Jesolo, tre cittadini stranieri sono stati denunciati dopo aver fatto la spesa e poi introdotti in una casa vacanze senza autorizzazione. Gli agenti hanno identificato i tre durante le verifiche e hanno proceduto con le denunce per occupazione abusiva e violazione di domicilio aggravata. L’intervento è avvenuto nel corso di controlli nella zona turistica della città.

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati per violazione di domicilio aggravata e occupazione abusiva di immobile a Jesolo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Venezia nei giorni scorsi, dopo che i tre si sarebbero introdotti in una casa vacanza rompendo una porta finestra, lasciando tracce evidenti della loro presenza. Gli agenti sono riusciti a identificarli grazie all’analisi delle tracce e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione che indicava la presenza di più persone all’interno di una casa vacanza a Jesolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jesolo, fanno la spesa e si introducono in una casa vacanze per mangiare: tutti denunciati

Articoli correlati

Si introducono in un camper e si addormentano: denunciatiHanno scardinato la porta di ingresso di un camper per dormirci dentro: sono stati svegliati dai carabinieri e denunciati per violazione di domicilio.

Rompono i vetri di una casa e fanno irruzione abusivamente: denunciatiNei giorni scorsi a Jesolo la polizia del commissariato ha identificato tre persone che hanno violato un domicilio occupando abusivamente l'immobile...