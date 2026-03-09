Jazz e amore in guerra | il sestetto salva il Piacenza Jazz Fest

Sabato 7 marzo 2026, nella sala del Milestone a Piacenza, si è svolta una serata intitolata

Sabato 7 marzo 2026, la sala del Milestone a Piacenza ha accolto un sestetto guidato da Elena Andreoli e Paolo Tomelleri in una serata intitolata Il jazz e l’amore in tempo di guerra. L’evento si è svolto nel contesto di un periodo storico complesso, caratterizzato da conflitti globali che, pur non colpendo direttamente il territorio piacentino, ne fanno sentire gli effetti attraverso le note musicali. La scelta tematica riflette un desiderio collettivo di trovare conforto e unità nella musica, trasformando il club in uno spazio di dialogo e inclusione. L’iniziativa nasceva come parte integrante del Piacenza Jazz Fest 2026, ma ha subito una profonda trasformazione dovuta a imprevisti logistici legati alla situazione internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

